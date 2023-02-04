Bankaya gitmenize gerek yok! Hemen aynı gün içinde ödeme alın! 30000 TL anında kredi...

Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan kredi kampanyasına katılmaları durumunda gelir belgesiz 30000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Denizbank 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli kredi ödemesi gerçekleştirerek vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi kullandırmakta. 36 ay vadeli, Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak kredi işlemlerinizi, bankadan SMS servisi üzerinden veya, Cebimde Kredi Servisi üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazmanız durumunda bu mesajı: 32 80 numarasına gönderirseniz, Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, vatandaşlar, kredi işlemlerine hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler ve kredi ödemelerine de hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirler. Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olarak kredi ödemeleri vermektedir.

Denizbank üzerinden kredi alacak olan kişiler aynı zamanda mobil uygulamalar üzerinden de kredi başvuru yapabilir, kredi başvurusu gerçekleştirdikten sonra mobil uygulamalar üzerinden yine şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabilir. Bankaya gitmeden nakit kredi kullanmak istiyorsanız, Denizbank'ın başlatmış olduğu 30000 TL kredi kampanyasına Deniz, mobil uygulaması üzerinden katılabilirsiniz. Denizbank kredi işlemlerini gerçekleştireceği tüm vatandaşların kimlik numarası sorgulaması üzerinden kredi notuna bakarak işlem yapmaktadır. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, maalesef kredi onayı alamazlar.