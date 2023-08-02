Çeşitli ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarına yol açan son küresel ve yerel olaylar ışığında, indirim fırsatlarına olan talep artmıştır. İş Bankası bu ihtiyacın farkındadır ve farklı harcama alışkanlıklarına hitap eden karşı konulmaz bir kampanya sunmaktadır. işte bankanın herkesi heyecanlandıran 600 liralık indirim kampanyasının detayları.

İNANILMAZ KAMPANYANIN DETAYLARI

Otel rezervasyonlarınızda büyük tasarruf etme ve hayalinizdeki tatili gerçeğe dönüştürme fırsatını kaçırmayın. Bu sınırlı süreli tekliften yararlanın ve yeni yerleri bütçenizi sarsmadan keşfedin! Önceden planlayın, şimdi rezervasyon yapın ve İş Bankası'nın özel kampanyası ile unutulmaz anılar yaratın.

Pazarama Tatil'e özel 10.000 TL ve üzeri yurt içi veya yurt dışı otel rezervasyonlarınızda net 600 TL indirimden yararlanmaya hazır olun. Acele edin, zaman daralıyor, çünkü bu kampanya 17 Temmuz - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli! 10.000 TL ve üzeri otel rezervasyonlarında 600 TL'lik indirimden yararlanın.

İNDİRİM KODU NASIL ALINIR?

İndirimden yararlanmak için kullanacağınız kodu talep etmek çok kolay. Sadece aşağıdaki basit adımları izleyin:

Pazaramatatil web sitesine gidin ve hayalinizdeki seyahat yerlerini keşfetmeye başlayın. Yurt içi ve yurt dışı 10.000 TL ve üzeri oteller arasından seçiminizi yapın. Otel rezervasyonunuzu yaparken ödeme ekranında belirtilen alana 'PAZARAMA600' indirim kodunu girin. Toplam tutara anında 600 TL indirim uygulanmasını izleyin!

Süresi dolmadan önce bu harika tekliften en iyi şekilde yararlanmak çok önemlidir. İndirimden yararlanmak için indirim kodu 31 Aralık'tan önce kullanılmalıdır. Bu tarihten sonra kod artık kullanılamayacaktır. Kampanya, 17 Temmuz - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Pazaramatatil.com üzerinden yapılan otel rezervasyonlarını kapsamaktadır. Bu muhteşem fırsattan yararlanmak için seyahat planlarınızın 17 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında olması gerekmektedir.