Cumhurbaşkanı Erdoğan Tek Tek Açıkladı, 10000 TL 5000 TL ve 3000 TL Ödemeler Başlayacak, Son Dakika Flaş Gelişme

Son dakika olarak yapılan bu duyuru sonrasında, Kamu bankaları tarafından vatandaşa ihtiyacı olması durumunda acil kredi imkanı sağlanacak. Uygun faizlerle ve 36 ay vadeye kadar verilecek bu kredileri, kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda bankaların müşterilerine daha kolay kredi vermesi gerektiğini söylemişti. Özellikle pandemi döneminde, vatandaşların istedikleri krediler, genellikle uygun faizlerle verilmekteydi. Pandemi döneminde de verilen 10.000 TL 5000 TL ve 3.000 TL kredi limitleri tekrardan verilecek.

Başvuru yapmak isteyenler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın kredi politikalarına uygun olması durumunda işlem yapabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabileceklerdir. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde kişiler eğer onay alamazsa, banka kredi notu düşük olduğu için veya bankalarda arası kötü olduğu için olacaktır. Devlet destekli kredilerde, kefilsiz olarak işlem yapılacaktır.

Emekli olan kişilerin, emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları gerekiyor. Çalışan kişilerinde en az 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Yeni işe başlayanlar maalesef onay alamacaklardır. Ayrıca diğer bankalara çok borcu olan kişiler, başvuru yaptıklarında direk olumsuz yanıtı alırlar.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bankalarının sunmuş olduğu banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen başvurunuzu bankaların internet siteleri üzerinden yapabileceksiniz. Resmi internet sitesine giriş yaparak, buradan kredi başvuru formunu eksiksiz doldurup, işlem yapabilceksiniz. Uygun faiz oranları ile birlikte bankalar kişilere, kredilerini vermek için bu ekranı açmışlardır. Başvuru yapmak isteyenler ayrıca kimlik ve gelir belgesi ile birlikte, en yakın banka şubesine giderek, kredi başvurusu yapabileceklerdir. 10.000 TL, 5.000 TL ve 3.000 TL olarak 3 kredi pakeri olacak, sizin kredi notunuza göre bu 3 kredi paketinden istediğinizi seçeceksiniz.

Başvuru Sonuçları ise, bankaların belirlediği şartlara göre hemen sizlere söylenecek. Genellikle aynı gün içinde sonuç alınıyor. Ama eğer yoğunluk olursa banka genel müdürlük tarafından kredi değerlendirmesi yapılacak ve bu değerlendirme sonucu sizin cep telefonunuza sms ile bildirilecektir.