Bankamatik kartınızda 35.000 lira ödeme yatıyor! 4 bankadan resmi olarak açıklama geldi

Bankamatik kartı üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde belirtilen krediler hızlı bir şekilde ödemeler olarak hesaplara yatmaya başladı. 35.000 lira ödeme almak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak bu Kredi kampanyalarına katılarak istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir.

4 banka üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları için ihtiyaç kredisi aşağıdaki bankalar üzerinden verilmektedir. Banka kredi puanı 1500 lira üzerinde olan vatandaşlar bankamatik kartı kullanmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilir ve hemen aynı anda onay alabilir.

Akbank Denizbank Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 35 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz kampanya sizleri sms ile sunulmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44-25 numarasına gönderilmesi yeterlidir. 44 25 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusu onayı alan vatandaşlar banka şubesinden veya Akbank direkt uygulamasından kredi kullanabilir.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Ayrıca DenizBank SMS kredi servisi ve Denizbank mobil uygulamasını kullanarak da Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için t.c kimlik numarasını 50-30 numarasını mesaj olarak gönderebilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazabilir ve bu mesajı 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa şubelere gitmeden de Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve onaylanan bu kredileri hesaplarını yatırarak da istedikleri zaman aynı anda kullanabiliyorlar.