Bankamatik Kartınıza 40.000 TL yüklenecek! Bankadan Bir kere başvuru yapmanız yetecek...

Bankamatik kartınızı 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. Denizbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 40000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi gerçekleştirileceği duyuruldu. Denizbank, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi ödemesi alacağı açıklandı.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi ödemelerini alacak olan tüm vatandaşlara bankalar kredi puanı yüksek olması durumunda gelir belgesiz kredi ödemesi verecek. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara, Denizbank üzerinden 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular ile birlikte kredi, ödemelerin alabileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

Denizbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak için banka müşterisi olması ile birlikte kredi ödemelerini hesaplarına aynı gün içinde yatıra bilmektedir.

Cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte hemen aynı gün içinde ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden yapılan başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi işlemleri gerçekleştirilecek ve 5 dakikada sonuç verilecektir. Kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç veren Denizbank kredi puanına göre, faiz oranı uygulayacak.