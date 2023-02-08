Bankamatik kartınıza 15 bin TL ödeme olacak: TC kimlik numarası son rakamı 1-2-3-4-5-6-7-8 olanlar alacaklar!

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden sizlerde hızlı bir şekilde nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 15000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bir kampanya açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 15000 TL kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara bankamatik kartı hesapları olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde verilecektir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda, işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalarda 36 ay vadeli kredi notuna göre, sizlere, ödemeler verilmektedir.

TC KİMLİK İLE ÖDEME

Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, TC kimlik numaranız üzerinden sizlere işlem yapacak, kredi başvurusu yapacak olan kişilere hemen aynı gün içinde hesapları varsa ödemeleri internet üzerinden de gerçekleştirecektir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi notu 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu bankalardan kredi alabiliyorlar. Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulaması haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS ile de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sms ile kredi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden de aynı şartlar dahilinde kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan krediye internet bankacılığı uygulaması üzerinden hesabınıza yatırabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderebilir ve sonucu hemen öğrenebilirsiniz.