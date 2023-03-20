Bankamatik kartınız varsa, Hemen bankaya gidin! Bu bankadan sizlere 40.000 TL ödenek hazırlandı, Kullanıma hazır

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden nakit kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için sizler için kredi kampanyası başlatan Denizbank üzerinden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlar için 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak işlem yapacak olan Denizbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, banka müşterisi olan tüm vatandaşlara hemen ödeme vereceğini açıkladı. 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu, sizlerde düşünüyorsanız, Denizbank kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman başvurularını yapabilecek ve bu bankadan kredi kullanabileceklerdir.

Denizbank anında ve SMS ile kredi kampanyası duyurdu! Banka müşterisi olanlar öncelikli...

Denizbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olsanız da olmasanız da cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, işlemlerinizi yapabileceksiniz.

Denizbank, SMS ile kredi başvurusu için cep telefonunuz üzerinden kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakın doğum tarihini (Gün.Ay.Yıl) yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusu değerlendirmesine alınacak ve kredi notu 1300 ve üzerinde olan kişiler, onay alacak.