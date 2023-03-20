Son dakika faiz depremi pik yaptı! En yüksek faiz oranı silbaştan değişti! 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları...

32 günlük vadeli mevduat faiz oranları... Son dakika faiz depremi pik yaptı! En yüksek faiz oranı silbaştan değişti! Önümüzde ki günlerde Merkez Bankasının faizlerle ilgili yeni kararları açıklanacak. Para Piyasası Kurulu toplantısının ardından yapılacak olan açıklamalar yatırıcılar tarafından merakla bekleniyor. Toplantının Mart ayının 23’ünde yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Saat 14:00’da yapılacak olan toplantının ardından gelecek karar ilişkin uzmanlardan da oldukça farklı yorumlar geliyor.

Son Dönem Faiz Kararları

Geçtiğimiz aylar içinde Merkez Bankası defalarca kere faizle ilgili açıklamada bulundu. Bir süre faizi yüzde 14’e sabitleyen kurum yaz aylarında faiz indirimine gitmeyi seçmişti. Faiz indirimi yatırımcıları mutlu ederken enflasyona olan etkisi ise çok olumlu olmamıştır. Kış aylarının başında faizi yüzde 9’a sabitleyen kurumun bu davranışı sayesinde piyasa biraz olsun nefes aldı diyebiliriz.

Son olarak kurum yeniden faiz indirimine ve 50 puanlık bir düşüş yaptığını açıkladı. Mart ayında yapılacak olan hamlenin piyasalara biraz olsun nefes aldırması istendiğinden kurumun sırada ki hamlesi merakla bekleniyor. Ancak burada söz konusu faiz indirimi miktarının bankaların reel bir şekilde yaptıkları kredilere ne kadar yansıtılacağıysa önemli bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor!

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