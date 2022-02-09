Ziraat Bankası, Banka Kartını Kullananlara 10.000 TL Ödeme Yapıyor!

Ziraat Bankası aracılığı ile bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 10 Bin TL'lik ödemeler hızlı bir şekilde ödeniyor. Oldukça ilgi gören bu ödemenin detayları ise haberin devamında yer almaktadır.

Nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için ilk tercih noktası genellikle kamu bankaları olmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası aracılığı ile 10 Bin TL’ye kadar nakit kredi ödemesi alabileceklerdir. Bu konuda Ziraat Bankası da yeni bir kampanyaya başlangıç vermiştir. Acil nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar eğer Ziraat Bankası müşterisi olur ise banka şubelerine ayaktan başvuru yapmadan bankamatik kart hesaplarına, düşük faiz oranları ele alınarak en düşük olan limitlerde 10 Bin TL ödemelerin yapılacağı haberleri sunulmaktadır.

Ziraat Bankası, bireysel olarak yapacağı 10 Bin TL ‘ye varan tutarlardaki ödemelerde en düşük faiz oranı ele alınarak işlem yaparken, vatandaşların acil nakit ihtiyaçları olması halinde hafta sonu ya da mesai saati sonra dahi olsa nakit kredi kampanyasına katılım gösterebileceklerdir. Ziraat Bankası, 10 Bin TL ve üzerindeki tutarlarda ihtiyaç kredisi kullanmaya niyet eden vatandaşlar için başlatılan bu önemli kredi kampanyasında kredi alacak olanlara 5 dakika gibi çok kısa bir zaman içinde sonuç verilecek ve de onaylanan kredi miktarları da isterlerse banka şubesi üzerinden isterlerse de internet bankacılığı girişini de kullanarak bunun üzerinden 5 dakika gibi bir zaman içinde kendi hesaplarına aktarabileceklerdir.

Ziraat Bankası tarafından sunulan son dakika nakit ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşların ise sigortalı olarak çalışması durumda son çalıştıkları iş yerlerinde 180 günlük yani 6 aydır kesintisiz olarak çalışıyor olması gereklidir. Ziraat Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşların 10 Bin TL’lik tutar ve de üzerindeki miktarlarda kredi kullanabilmek için bankanın kredi politikalarına uygun olunması gereklidir. Ayrıca başvuru yapmak isteyen kişilerin emekli olmaları halinde emekli maaşlarını da Ziraat Bankası üzerinden almaları durumda farklı avantajlar da söz konusu olabilmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşını alan kişiler, 10 Bin TL haricinde de yüksek limitli olan ihtiyaç kredisinden ve borç kapatma kredisinden de faydalanabilecek ve bu sayede rahat bir nefes alabileceklerdir.