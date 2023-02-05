Bankamatik kartı olanlara müjdeli haber verildi! Banka o kişilere 44.300 TL ödeme vereceğini açıkladı

44.300 TL ödeme almak isteyenler için banka yeni bir duyuru yaptı! Banka müşterisi olan ve kredi kullanacak olan kişiler, 44.300 TL kredi ödemesi için başvuru yapması halinde kredi alabileceklerdir. 44.300 TL kredi işlemleri için başvuru yapacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Bankamatik kartınız eğer QNB Finansbank üzerindeyse, bu bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi alabilirsiniz. Bu şekilde kredi alabilecek ve kredi notu uygun olması durumuna şubelere gelmeden de kredi ödemesi alacaksınız.

44.300 TL ödeme almak için başvuru nasıl yapılır?

QNB Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya başvuru yapmadan önce banka kredi şartlarını bilmemiz gerekiyor. Banka 18 yaş üzerinde olan herkese, TC kimlik numarası ile birlikte, kredi almanıza olanak sağlıyor. Banka müşterisi olan ve kredi alacak kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde ise değerlendirmeye girecek ve gelir durumuna bakılarak bankalardan onay verilecektir. Kredi almak isteyenlerin tercih ettiği bankaların başında gelen QNB Finansbank, yaptığı yeni açıklama ile birlikte, SMS ile de hemen sonuç vereceğini açıkladı.

SMS ile kredi başvurusu...

TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapmak için QNB Finansbank sizlere SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. SMS ile kredi almak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Değerlendirme kredi genel müdürlüğü ve QNB Finansbank tarafından yapılacak ve sizlere sonuç olarak 5 dakika içinde gelecektir. Bu şekilde kredi alacak kişilere hemen ödeme verilmektedir.