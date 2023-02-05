Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası Açıkladı, Banka Müşterisi Olanlara Öncelik, 50.000 TL Ödenecek!

Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası yeni yapacakları kredileri duyurdu! Banka müşterisi olan kişilere öncelik tanıyacaklar ve bu şekilde bankadan kredi almış olacaksınız. Banka müşterisi olan herkes, kredi almak için başvuru yapabilecekler ve bu kredileri hesaplara atabilecekler. Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası bankaları üzerinden hesabınız varsa, kredi almak için bankaya gitmeden de başvuru yaparak, mobil uygulamalar aracılığı ile kredi alabileceksiniz. Bankalardan kredi almak isteyenler, kredi notu uygun olması durumunda hemen ödeme alacaklardır.

Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI!

Akbank Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyenler bu habere devam etsin. Bankalar kişilere kredi notuna bakarak onay vermektedir. Kredi almak isteyenler, bu şartlara uygunsa hemen ödeme alacaklardır.

Akbank üzerinden başvuru yapacak kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde ise başvurusunu bankadan hemen yapabileceklerdir. Bu şekilde sizlerde kredi alabileceksiniz. Akbank ayrıca SMS ile kredi vermektedir. SMS ile kredi başvurusu için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi almış olacak ve kredi onayı alan kişiler detaylı bir şekilde hesaplarına ödemeler alacaklardır.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası ise banka müşterisi olan kişilere, mobil uygulamalar üzerinden kredi ödemesi veriyor. 50 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişiler, Kredi notu uygunsa 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceklerdir.

TEB bankası üzerinden kredi almak isteyenler ise banka müşterisi olması durumunda TEB mobil uygulamasından, ya da bankanın SMS kredi servisi ile birlikte hızlı ve anında kredi başvurusu yapacaktır. TEB bankası sms ile kredi almak için KİMLİK NUMARASINI 4466 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi almış olacksınız.