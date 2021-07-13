Bankamatik Kartı Olanlara 220 TL Hediye veriliyor, Banka Duyurdu, Son Başvuru 15 Temmuz

Bankalar son günlerde, özellikle bankamatik kartı kullanan kişilere oldukça iyi kampanyalar yapıyorlar. Bankamatik kartı ve kredi kartı olan kişiler yaptıkları harcamalara göre bankalardan nakit para, puan kazanabilmektedirler. Yapılan son kampanyayı ise iki banka duyurdu. Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası yapacağınız tatil alışverişlerinizde sizlere 220 TL nakit ödemesi yapacak. 2.000 TL'ye kadar ulaşan tatil ödemeleri bankkart kartınızla yaparsanız, bu parayı geri ödeme olarak alabileceksiniz.

Bankkart ile birlikte, araç kiralama, seyahat, konaklama ödemelerinizi 2.000 TL'ye kadar yaparsanız ve bu ödemeleri Ziraat Bankası bankkart veya Ziraat Bankası Katılım Bankası banka kartıyla yapan kişilere, 220 TL'ye kadar geri ödeme imkanı sunulmaktadır. Yapılan bu kampanya 11 Haziran ile 15 Temmuz arasında olacak tüm alışverişlerde geçerli olacaktır.

Kampanya Detayları da Açıklandı

Kampanyaya katılmak isteyenler Ziraat Bankası veya Ziraat Katılım Bankası müşterisi olması gerekmektedir.

Kampanyaya asıl kart sahipleri, kendi adına katılabileceklerdir. Asıl kartlar üzerinden alınan ek kartlar üzerinden de yapılan alışverişler, bu kampanyaya katılabilecektir.

Kampanya için internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Kampanyada yapacağınız harcama yurt içi olması gerekmektedir.

Bir müşteri 100 TL ve 220 TL arasındaki nakit ücret ödemesinden sadece 1 kez yararlanacaktır.

Yaptığınız alışveriş sonrası kazandığınız nakit para, 27 Temmuz'da banka kart hesabınıza yüklenecektir.

Kredi kartı ile de işlem yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.

Kampanyaya bu şartlar dahilinde katılabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden hesabı olmayan ve bankkart olmayan kişiler, hesap açma işlemlerini yaparak, yeni bir bankkart hesabı açabilirler ve daha sonra bu kampanyaya katılabilirler. Bankkart veya kredi kartı ile yapacağınız işlemlerde, banka otomatik olarak anlaşmalı iş yerlerinde yapacağınız alışverişler için bu nakit ödemesini yapacaktır. Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapacağınız bankacılık işlemleri, faizsiz, dinimize uygun olarak yapılmaktadır.