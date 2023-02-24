Bankamatik kartı olanlar dikkat: 4000 TL ödeme olacak!

Vakıfbank son dakika kampanya başlattı. ATM üzerinden bankalara gitmeden kredi imkanı tanıyacak ve anında onay alınacak. Detaylar bankanın resmi internet sitesinde duyuruldu. Vakıfbank üzerinden yapılan bu açıklama sonrasında, 36 ay vadeye kadar 4000 TL onay alacaksınız.

Vakıfbank, kredi ve nakit kampanyası yapmaya devam ediyor. Bu destek ödemeleri, 4000 TL'ye kadar yapılıyor ve istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Vakıfbank'ın yaptığı bu kampanya oldukça rağbet görüyor. Bu kampanyayı daha bilmeyenler var. Sizlerde Vakıfbank üzerinden 4000 TL kullanmak istiyorsanız, bankanın belirlediği şartlarda başvuru yapabileceksiniz. Vakıfbank ihtiyaç sahibi olan kişilere, pandemi döneminde olduğu gibi, normalleşme günlerinde de destek vermeye devam ediyor. Vakıfbank bu destek 4000 TL nakit kampanyasını bankamatik kartınıza yükleyecek ve istediğiniz zaman bu destekten faydalanabileceksiniz.

Verilen bu destek ödemesi kredili mevduat hesabı olarak, Vakıfbank müşterilerine sunulmaktadır. Vakıfbank müşterisi olan kişiler, bu destek ödemelerini alarak, hemen ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir. Vakıfbank bankamatik kartı kullanan ve kredi kartı kullanan kişiler, 4000 TL için başvuruda bulunabilirler. Bu verilen destek ödemesi acil ihtiyacınız olduğu gibi sizlerin işinize yarayacak bir nakit olacaktır.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvuru yapacak olan kişiler, ATM üzerinden bankamatik kartını sokarak işlem yapabilecekler. ATM üzerinden başvuru yaptığınızda onay alırsanız, hemen hesabınıza 4000 TL yatacak. Ayrıca bankanın müşterisi olan kişiler, bu 4000 TL başvurusunu bankanın internet bankacılığından veya Vakıfbank mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Vakıfbank üzerinden verilecek bu destek, 4000 TL olarak hesabınıza yattıktan sonra, kullanım yapan kişiler, kullandıkları miktar kadar parayı 1 ay sonrasında ödeyeceklerdir. Banka bu parayı kullanan kişilere faiz uygulayarak borcunu geri alır. Dilerseniz 4000 TL hepsini çekebilir ve 12 ay vadeye bölerek, bu şekilde nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.