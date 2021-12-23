Güney Afrika, Diğer Afrika Ülkelerine 2 Milyon COVID Aşısı Bağışlayacak

Güney Afrika hükümeti, kıtanın aşılama hızını artırmak için diğer Afrika ülkelerine iki milyon doz Johnson & Johnson COVID-19 aşısı bağışlayacağını söyledi.

Cuma günü yayınlanan bir açıklamaya göre, yaklaşık 18 milyon dolar değerindeki dozlar, eski adıyla Port Elizabeth olan Gqeberha'daki Aspen Pharmacare üretim tesisinde üretilecek ve gelecek yıl içinde çeşitli Afrika ülkelerine dağıtılacak.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, "Bu bağış, Güney Afrika'nın, halk sağlığı ve ekonomik refah için eşi görülmemiş bir tehditle mücadelede birleştiğimiz kıtadaki kardeşlerimizle dayanışmasını somutlaştırıyor" dedi.

Ramaphosa, "COVID-19 bulaşmasını önlemenin ve kıtamızdaki ekonomileri ve toplumları korumanın tek yolu, Afrika nüfusunun kritik bir kitlesini güvenli ve etkili aşılarla başarılı bir şekilde aşılamaktır."

69 yaşındaki cumhurbaşkanı 12 Aralık'ta COVID-19 için pozitif test etti ve o zamandan beri Güney Afrika askeri sağlık servisi tarafından tedavi edilerek Cape Town'daki resmi konutunda tecrit ediliyor.

Cuma günü yapılan ayrı bir açıklamada, ofisi Ramaphosa'nın "hafif semptomlar için tedaviye devam ederken COVID-19'dan iyileşmesinde iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Açıklamada, Ramaphosa'nın moralinin iyi olduğu ve iyileşme sürecinde rahat olduğu belirtildi.

Dünyanın en az aşılanmış kıtası

Güney Afrika'nın bağışı, Afrika Birliği'nin Afrika Aşı Tedarik Vakfı'na bağışlanan 100 milyondan fazla aşı dozunu artıracak. Afrika aşı grubu ayrıca kıtadaki ülkelere dağıtılmak üzere 500 milyon doz satın aldı.

Afrika, dünyanın en az aşılanan kıtası olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'nın 1,3 milyarlık nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefine 2024'ün ikinci yarısına kadar ulaşamayabileceğini söyledi.

Afrika'nın 54 ülkesinden sadece 20'si, nüfuslarının en az yüzde 10'unu COVID-19'a karşı tam olarak aşıladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, on Afrika ülkesinin nüfuslarının yüzde ikisinden daha azı tam olarak aşılanmış durumda.

Güney Afrika şu anda Omicron varyantı tarafından körüklenen koronavirüsün yeniden canlanmasıyla mücadele ediyor.

En son 24 saatlik raporlama döngüsünde 24.785 yeni enfeksiyon ve 36 ölüm kaydetti. Ülkenin yedi günlük günlük yeni vaka ortalaması, son iki hafta içinde 2 Aralık'ta 100.000 kişi başına 8.59 yeni vakadan 16 Aralık'ta 100.000 kişi başına 39.11 yeni vakaya yükseldi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla Cuma günü yaptığı bir brifingde, yeni vakaların yüzde 78'inden fazlasının Omicron varyantından olduğunu söyledi.

Sağlık uzmanları, COVID-19'dan hastaneye yatışlar ve ölümlerin bir miktar arttığını, ancak yeni vakaların keskin yükseliş eğrisiyle karşılaştırılabilir oranlarda olmadığını söyledi.

Güney Afrikalı bilim adamları, veri analizlerinin, Pfizer aşısının Omicron'dan kaynaklanan enfeksiyonlara karşı daha az savunma sağladığını ve hastaneye yatışlara karşı azaltılmış, ancak yine de iyi koruma sağladığını öne sürdüğünü söylüyorlar. Artan COVID-19 vaka sayısına rağmen, hükümet kısıtlamalarda bir artış açıklamadı.

Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine, Güney Afrika şu anda 19 milyon olarak tahmin edilen yeterli aşı dozuna sahip, ancak aşılanan insan sayısı önemli ölçüde yavaşladı. Resmi rakamlara göre Perşembe günü, Kasım ayında günde ortalama 120.000 atış yapıldı.

Resmi istatistiklere göre, yetişkin nüfusun yüzde 38'ini temsil eden 15 milyondan fazla Güney Afrikalı tam olarak aşılanmıştır.

Brifingde konuşan Phaahla, "Özellikle son yedi ila 10 gün içinde aşı alımındaki sert düşüş konusunda çok endişeliyiz" diyerek Güney Afrikalıları tatillerden önce aşı aşıları yaptırmaya çağırdı. “Jive'den önce Jab!” dedi Phaahla.