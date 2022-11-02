Bankamatik kartı kullananlar dikkat! Ay Sonuna kadar yapacağınız işlem sonrasında, Ödeme alacaksınız

Bankamatik kartı kullanan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri kampanyalardan faydalanabilmeleri için ay sonuna kadar sürekli olarak güncel kampanyaların devam edeceği haberi geldi. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, uygun faiz oranları ile birlikte alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak istedikleri zaman kredi kullanabilmektedir.

AKBANK

Bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşların uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabileceği, bankaların başında gelen Akbank, yapmış olduğu kampanyada özellikle banka müşterisi olan ve banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verecek olan Akbank, özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak da vatandaşlara bankamatik kartına ödeme vereceğini açıkladı.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlanacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin onay almaları halinde şubelere gitmeden, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de onaylanan tutar kadar kredi hesaplarına yatırılmaktadır.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, özellikle ay sonuna kadar yapacakları tüm işlemlerde diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedirler. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi almak için şubelere gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz kampanyalarda düşük faiz oranlarıyla birlikte sizlere kredi imkanı sağlanıyor. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir.