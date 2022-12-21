Bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 45000 TL nakit kredi ödemesi yapılacak, Bugün bankalar tarafından duyuruldu

Son zamanlarda 45000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyalarda, bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 45000 TL ödeme verecek olan bankaların listesi bugün yayınlandı. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olması durumunda başvurusunu gerçekleştirerek, kredi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme gerçekleştiriliyor. 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, kullandırılacak.

45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki bankalara başvurunuzu yapmadan önce banka kredi puanınızın ne kadar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kredi notu bankalar üzerinden kredi alabilmeniz için sizler için önemli olmaktadır. Banka kredi puanı 1200 üzerinde olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

QNB FİNANSBANK 45 bin TL KREDİ

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerini alabilmeleri için krediye başvuru olarak SMS ile hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda başvurunuzu yapabilirsiniz.

AKBANK 45 bin TL KREDİ

Bankamatik karta, Akbank, üzerinde olan vatandaşlara, Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını aradıktan sonra hemen bir internet bankacılığı şifresi oluşturarak bu bankadan 45000 TL'ye kadar kredi alıp alamayacağını öğrenebilir. Bankamatik kartı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerde Akbank, hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapmaktadır. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacak.