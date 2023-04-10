Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için! Ziraat Bankası kartlarınıza ödeme yapacak

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli bireysel kredi kampanyası başlattığını açıkladı. Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan tüm vatandaşlar için gerçekleştirdiği bu bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek sizlere ödeme vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda ve bu bankada hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmelerine de gerek kalmadan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacağını söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası bankamatik kartı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası bankamatik kartı hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin hemen aynı gün içinde ödemelerini hesaplarına yatırabileceği ve bu kredilerden yararlanabileceği bir kampanya açıkladı...

Ziraat Bankası üzerinden kullanabileceğiniz Kredi limitleri de belli oldu. 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere banka hemen ödeme verirken 50.000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli ve gelir belgesi isteyerek Kredi vermektedir. 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte kredi puanınızın yüksek olması durumunda dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda kimlikleriyle birlikte 50.000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.