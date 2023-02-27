Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 50 bin TL'ye kadar ödeme seçenekleri olacak...

Bankamatik kartı olan vatandaşlar için 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak olan Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faizlerle 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Bankamatik kartı hesabınız üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvuru şartlarımıza uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için ihtiyaç kredisi başvurunuzu 5 dakika içerisinde yapabilecek ve ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan tüm vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılıyor. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni bankamatik kartı hesabı üzerinden kredi kampanyasında başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada bankamatik kartı kullanan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde ödemeler gerçekleştirirken kredi notu yüksek olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri banka hesaplarına hızlı bir şekilde yatırılmaktadır.

Sms ile de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve ay sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşların en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar dahilinde cep telefonları üzerinden atacakları ücretli mesaj kredi başvurusu yapma imkanı sunmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda Yapı Kredi Bankası ile birlikte Kredi kullanacak olan kişiler 44 11 numarasına mesaj göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girdikten sonra bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderdikten sonra başvurunuzu gerçekleştirmiş olacak ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan değerlendirme ile birlikte ne kadar kredi ödemesi alacağınız hakkında bilgileri mesaj ile göreceksiniz.