Bankamatik Kartı Kullanan kişiler: Hesaplarınıza 30.000 TL ödeme alabileceksiniz

Bankamatik kartı kullanıyorsanız, hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirecek. 30000 TL'ye kadar ödeme almanız mümkün olmaktadır. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, 30000 TL kadar alacakları bu ödemelerde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkandan faydalanabilmektedir. Bankamatik kartı üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. Bireysel müşteri olmanız durumunda, sizlerde kredi başvurusunda bulunabilecek ve aşağıdaki bankalardan bir tanesini seçerek size uygun olan banka üzerinden kredinizi kullanarak, 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturup, hesabınıza para yatıra bileceksiniz.

QNB FİNANSBANK 30.000 TL ÖDEME HABERİ!

QNB Finansbank üzerinden nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 30000 tele kadar alacakları bu kredi ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapıyor. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ayrıca bankanın internet sitesine giriş yaparak, internet bankacılığı uygulaması üzerinden veya internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve 30000 TL ödeme alıp almadığınızı görebilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile başvuru yapmak için yapı Kredi Bankası üzerinden de işlem yapabilirsiniz. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderebilir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit şartlarına uygun olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirecek yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini yapabilir ve 36 ay vadeli 30000 değil, ihtiyaç kredisi kullanabilir. Bu bankada hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak bankanın mobil uygulaması üzerinden şubelere gitmeden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor.