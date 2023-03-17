Vakıfbank kredi puanı düşük olan tüm 18 yaş üzeri vatandaşlara 20.000 TL ödeme yapıyor

Vakıfbank yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 20.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Vakıfbank özellikle Kredi puanım düşük olan vatandaşlar içinde gerçekleştirmiş olduğu Bu kampanyada 20.000 TL 36 ay vadeli Kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vererek işlem yapacağını açıkladı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 20.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde Kredi ödemenizi yapabilecek ve nakit kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu banka şartlarına uygun olan tüm bireysel müşteridir için verilmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgemiz ile birlikte bu işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

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