Bankamatik hesabı olanlar için son uyarı! 5 gün içinde işlem yapmanız gerekmektedir

Bankamatik hesabı olan vatandaşlar içinde git kampanyası başlatan Akbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemelerine devam edeceğini açıkladı. Akbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz nakit ödemelerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara bankamatik kartı hesapları üzerinden işlemler gerçekleştirilir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden 5 gün içerisinde yapacağınız tüm kredi kampanyasında, Akbank, düşük faiz oranları ile birlikte kredi vereceğini, sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı. Akbank hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Banka kredi notu: 1400 üzerinde olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda, Akbank üzerinden başlatılan kredi kampanyasına katılabilir.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Akbank cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Akbank, SMS ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, uygun faizlerle kredi almak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda Akbank, direkt uygulamasını kullanabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi TC kimlik, yazarak bu mesajı 4425 numarasına atması yeterli olacaktır. 4425 numarasına atılan mesaj sonrasında onay alan kişiler, banka şubelerine kimlikle giderek hemen kredi onayı alacaklar ve bu onay ile birlikte de hemen hesaba ödemeleri atacaklardır.