Son zamanlarda bankalardan kredi çekmek isteyen kişi sayısı arttı. Kredi çekmek isteyenler; internet şubesi, mobil şube ya da şube üzerinden başvuru yapabilir. Banka, başvuruları inceleyerek kimlere kredi vereceğine karar verir.

Kredi notu düşük olanlara, geliri düşük olanlara kredi verilmez. Kredi kullanmak isteyenlerin kredi notunun yüksek olması gerekir. Kredi notunu yükseltmek için bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri uygulayanlar, kredi başvurularını hiçbir sorun yaşamadan tamamlayabilir. Kredi notunu yükselttikten sonra kredi başvurusu yapmak, başvurunun onaylanması için faydalı olur.

BANKA SİCİLİNİZ TEMİZ OLMALIDIR

Bankalar, her müşteri için bir profil oluşturur. Müşterinin bankacılık işlemlerine göre bir puan ortaya çıkarılır. Banka profilinizde borçlarınızı ne denli düzenli ödediğiniz önemlidir. Oluşan profil doğrultusunda kredi onayı verilir. Profilde, bankacılık hareketlerinin yanı sıra vergi borçları ve kredi kartı faturaları incelenir.

Tüm finansal verilere göre bankaların kredi tutarı belirlenir. Bazı kişilerin sicili bozuk olduğu için kredi kullanması zordu. Bazı kişilerde bu tarz sorunlar ortaya çıkmaz. Bunun nedeni kredi, kredi kartı ödemelerinin düzenli yapılmasıdır.

KREDİ PUANI NASIL YÜKSELTİLİR?

Pek çok kişi kredi notunun nasıl yükseleceğini merak ediyor. Bankalara olan kredi borcunu ödeyemediğiniz takdirde banka ile anlaşma yoluna gitmenizde fayda vardır. Banka ile anlaşma yaparak borcu yapılandırabilirsiniz.

Kredinin aylık taksitlerini düzenli olarak ödemek de önemlidir. Bu sayede kredi notu yükseltilebilir. Her ay borç ödemesi yapamayanların, en azından üç ayda bir asgari tutarın üzerinde ödeme yapmasında fayda vardır.

Kredi notunu yükseltmek isteyenlerin su, elektrik ve cep telefonu faturalarını düzenli yatırması gerekir. Sürekli kredi başvurusu yapmak, kredi notunun düşmesine yol açıyor. Alışverişlerde kredi kartı kullanmak ve kredi kartı ödemelerini düzenli yapmak, kredi notunu artırıyor. Bu nedenle alışveriş yaparken kredi kartıyla harcamaları gerçekleştirmekte fayda bulunuyor.