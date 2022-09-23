Akbank hesabı olanlar dikkat! Bugün başladı 3 gün daha kaldı, İşlem yapmanız gerekiyor

Akbank, hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını bu banka şubeleri üzerinden istedikleri zaman yapabilecekler ve onaylanan kredileri de hesaplarına yatırarak hemen öğrenebileceklerdir.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilerine onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır. Akbank kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli yeni bir kredi kampanyası hazırlıyor ve bu kampanyalar ile birlikte nakit ihtiyacı olan kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri yapacağını duyuruyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceklerdir. 3 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişilere gelir belgesiz olarak düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödenirken, kredi kullanacak olan kişilere banka şartlarına uygun olmaları durumunda, Akbank, hesapları ile birlikte destek ödemeleri yapılacaktır. Akbank, Destek Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını yapmak isteyen tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemesi verecek ve kredileri hesaplarına yatıracaklar.

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere destek kredisi ödemesi adı altında hızlı birşekilde sonuç vererek, kredi işlemleri gerçekleştirmektedir.