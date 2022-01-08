Bankalardan Vatandaşlar Müjde Geldi! Başvuru Yapan Herkese 5.000 TL Kredi İmkânı…

Nakit ihtiyacı hisseden herkese 5 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar vatandaşları sevindirdi, kredi onayını hemen alabilirsiniz. Detaylar haberimizde...

Ülkemizde hizmet veren 5 banka bir araya gelerek kredi kampanyası başlattı. 5 bin TL nakit imkânı sunan bankalar onay sürecini hızlandırdı. Kredi notu 1200 ve üzeri olan herkese hızlı bir şekilde kredi onayı veriliyor. Banklar kendi internet sitelerinde hızlı bir şekilde onay verdiklerini duyurdu. Kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar bu imkândan faydalanabilecek. 36 ay vadeli krediler herkese rahat bir nefes aldıracak.

Denizbank’tan Vatandaşlar Rahat Nefes Aldıran Kredi Kampanyası...

Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntılar, bankaları birlikte hareket etmeye yöneltti. Vatandaşın rahat bir nefes alması için kredi konusunda birleşen bankalar tüm vatandaşlara kredi imkânı sunuyor. İmkân tanıyan bankalardan bir tanesi olan Denizbank 5 bin TL tutarlı 36 ay vadeli olarak kredi vatandaşın hizmetine sunuyor. Kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar bu imkândan faydalanabilecek. Başvurular SMS yolu ile gerçekleştirilebilir. Cep telefonundan kredim yazarak boşluk bırakılır, TC kimlik numarası yazılarak 3280 e gönderilir. Kredi notu uygun olanlara onay verilir.

Akbank'ın Müşterilerine Sunduğu 5 bin TL Kredi Kampanyası...

İhtiyaç kredisi için Akbank üzeriden başvuru gerçekleştiren vatandaşlar 5 bin TL ye kadar kredi kullanabilecek. Hızlı bir şekilde verilen onayda vade seçeneği olarak 36 ay vade bulunmaktadır. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapılarak 5 bin TL tutarlı 36 ay vadeli kredi imkânından faydalanılabilir. Krediye online olarak kullanma imkanı da mevcut.

Nakit kredi imkânı sunan bankalar arasına Fİbabanka’da dâhil oldu. Başvuru yapacak olan müşterilerine 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkânı sunan banka, konu ile ilgili bilgileri internet sitesinden duyurdu. SMS yolu ile başvuru yapacaklar, TC kimlik numaralarını 3422 3 mesaj yolu ile gönderdiklerinde anında kredi onayı alabilecek. Nakit ihtiyacı olan ve kredi notu uygun olan kişiler rahat bir nefes almaları için kredi kampanyasına başvuru yapabilir.