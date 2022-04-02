100.000 TL borç transferi için kollar sıvandı! İsteyen hemen hesaba yatıracak

100 bin TL'ye kadar borç transferi kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, kamu bankaları, kolları sıvadı. Kamu bankalara yapmış oldukları bu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak borç transferi kredisi verecek ve diğer bankadaki olan güncel, borçlar kapatılarak, sizlere işlem yapılacak. Bankalara olan borçları için sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapacak ve bankadan hızlı bir şekilde onay alacak. Bankalardaki olan güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız için yapılacak olan bu kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi onayı alırsanız, 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde kredi onayı alırsanız, 24 ay vadeli olarak işlem yapacaksınız. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar borç transferi kredisi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası üzerinden 100000 TL borç transferi kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 100000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, hem borç kapatma, hemde ihtiyaç kredilerini aynı anda kullanabilecek. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem yaparak başvuru yapmak istiyorsanız ve borç transferi kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürerek, başvuru yapmanız mümkündür. Ziraat Bankası şube yetkisinde değerlendirilecek olan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuçlarını alabilecek ve bankadaki diğer kredi kampanyaları ile birlikte tüm kredi kartı borçlarını hemen kapatabilecektir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları gerekiyor.

Şekerbank'ta Borçları Kapatıyor!

Şekerbank, üzerinden borç transferi kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda en yakın Şekerbank şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirerek, bu krediyi alabileceklerini söyleyebiliriz. Şekerbank, özellikle emekli olan vatandaşlar için emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyarak, yüksek limitli borç kapatma kredisi ve ihtiyaçları olması durumunda aynı kredi için de ihtiyaç kredisi imkanı da sağlamaktadır. 24 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız, Şekerbank şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.