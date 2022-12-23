Bankalardan sigortası yeni olan kişilere destek verilecek. Yapılan açıklamaya göre yeni sigorta yaptırmış olan kişilere bankalardan destek verilecek. Başvuru ekranları açıldı. İşte konu ile ilgili detaylar…

Bankalardan gelen açıklamaya göre yeni sigorta yaptırmış olanlara destek verileceği bildirildi. Destek almak için başvuru ekranları açıldı. Hangi banka tarafından destek verileceği merak konusu oldu. İhtiyaç kredisinin de dâhil olduğu destek kredisinden bankadan alınacak tüm krediler için banka kendi politikalarını ön plana çıkararak müşterilerine onay verecek. İki aylık sigortanın bulunması halinde bazı bankalar kredi onayı konusunda olumsuz düşünerek onay vermeyecektir. Bu konuda özellikle kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden onay almak biraz zorlaşır. İki aylık sigortası bulunan kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda kredi imkânı tanınacak. Kredi skorunun 1200 ve üzerinde olması gerekir. Kredi notu düşük olanlar bu konuda onay alamazlar. Kredi sicili bozuk olan kişiler de ne yazık ki bu noktada onay alamaz. İki aylık sigorta ile bazı özel bankalar başvuruları kabul ediyor.

Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka üzerinden destek sağlamak için, ülkemizde gelir belgesine ihtiyaç duymadan kredi veren bankaların başında Finansbank yer alır. Yeni bir işe başlanmış ve sigortanızın yeni olmasından dolayı kredi almakta zorlanıyorsanız, Finansbank üzerinden 50 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Başvurunuzu SMS yöntemi ile yapabilirsiniz. Telefonun mesaj kısmına TC kimlik numarası yazılarak 5030 nolu numaraya mesaj olarak atabilirsiniz. Başvuru sonucu sizlere hemen iletilecektir. Onay verilmesi durumunda en yakın banka şubesinden kredi kullanabilirsiniz.

Aktifbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktifbank tarafından kredi notu düşük olanlara kredi imkânı tanınıyor. Şayet kredi notu yüzünden farklı bankalardan kredi onayı alamıyorsanız, Aktifbank ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu SMS ile yapabilirsiniz. Cep telefonundan Kredi TC kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya mesaj atılabilir. Bunun yanı sıra internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkânı mevcut. Onay alınması halinde 40 bin lira tutarlı 36 ay vadeli kredinizi kullanabilirsiniz.