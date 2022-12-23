Bankalardan Masrafsız, Kefilsiz Kredi Kampanyasında 36 Ay Vade İmkânı...

Bankalardan masrafsız ve kefilsiz olarak kredi kampanyasında 36 ay vade imkânı mevcut. Bankalar tarafından vadeli kampanyalar duyuruldu. 77 bin lira tutarında verilecek olan kredinin ayrıntıların haberimizde bulabilirsiniz…

Masrafsız, kefilsiz olarak toplamda 77 bin lira tutarında kredi imkânı sunan bankalar 36 ay vade tanıyor. Bankalar tarafından açıklama yapıldı. Kredi kullanabilmek için banka kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Bunun yanı sıra gelir durumunun iyi olması da aranan şartlar arasında yer alıyor. Daha önce farklı bankalardan kullanılmış olan kredi kartı ile krediler ile ilgili ödemelerin düzenli olarak yapılması da gerekir. Kredi için başvuruda bulunacak olan kişilere şartları sağlamaları halinde uygun faiz oranları ile kredi imkânı tanınıyor. Başvuru yaparak onay almanız durumunda hızlı bir şekilde kredinizi kefilsiz olarak kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 77 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası kefil aramadan 77 bin lira tutarında kredi veriyor. Kredi için başvuruda bulunmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek başvurusunu yapabilir. Başvuruda bulunacak olan kişiler emekli ve çalışmaları halinde kredileri hızlı bir şekilde kullanabilecek. Başvuru yapıldığında banka hızlı bir şekilde onay veriyor.

36 ay vadeli kredilerde ilk ödeme 3 ay sonra yapılabilecek. Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler ise 3 ayın yanı sıra 6 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilir. Başvuru sonrasında onay alınması halinde kredi hemen kullanılabilir. Emekli vatandaşların emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda krediyi kullanabilecek. Çalışan kişilerin ise en az 6 aylık sigorta primlerinin yatmış olması gerekir. Bu şartları sağlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 77 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası başvuruda bulunan kişilere 77 bin lira tutarında kredi imkânı tanıyor. En yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilir. Başvurunun ardından hemen sonuç bildirilir. Kredi sonucu olumlu alan kişiler 36 ay vadeli olarak krediyi kullanabilir. Kredi notu uygun olan kişiler 3 aylık sigorta primlerinin bulunması halinde, emekli olan kişilerin ise emekli maaşların banka üzerine taşımaları halinde kredi kullanabilecek.