Bankalardan ödeme almak isteyenler, Kredi kullanmak isteyenler dikkat: O banka 100.000 TL ödeyecek

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ödeme verilecek. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 100000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan o banka açıklandı. QNB Finansbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kredilerden ihtiyaç kredisi olarak 24 ay vadeli, sizlere ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi verilmektedir.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Banka ihtiyaç kredisi kampanya şartlarına uygun olmanız gerekiyor, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi notu 1400 üzerinde olması isteniyor. En yakın banka şubesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar, aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden sizlere, SMS ilede verilmektedir.

SMS KREDİ

Sms, kredi başvurusu yapmak için kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonları üzerinden SMS ile yapan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi alabilmektedir. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kullanacak olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde yapılacak olan ödemeleriyle birlikte kredileri hızlı birşekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

En yakın bankaya giderek kredi almak istiyorsanız, Finansbank şubelerine kimliğinizle birlikte giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden veya bankanın gişe personeli yardımı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.