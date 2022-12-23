Halkbank Yeni Kredi İçin Kampanya Yapacağını Duyurdu! 125 bin TL Gelir Belgesiz Hesaba Yatıyor

Halkbank yeni kredi için kampanyan yapacağını duyurdu! 125 bin lira tutarlı kredi için gelir belgesine ihtiyaç duyulmuyor. İşte bankanın kredi ile ilgili detayları…

Halkbank'tan açıklama geldi. Banka düşük faizle 125 bin lira tutarlı krediyi belgeye ihtiyaç duymadan verecek. Kredi ile ilgili açıklama internet sitesinden yapıldı. Halkbank gelir belgesiz 125 bin lira tutarlı kredi imkânı tanıyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler krediyi gelir belgesine gerek duymadan alabilecek.

Halkbank 125 bin TL kredi başvurusu yapıldığında, başvuru sahibinin sigorta durumuna ya da emeklilik durumunda göre bakarak karar veriyor. Kredi notunuz ile birlikte kredi siciliniz kişiye kredi imkânı tanır. Başvuru yapan kişilere 36 ay vadeli seçenek sunarken, aynı zamanda ilk ödemede 3 ay erteleme fırsatı da bulunuyor.

Halkbank Kredi Başvurusu

125 bin TL kredi için başvuruda bulunacak olan kişilerin banka üzerinde bir hesabının bulunması ya da maaş alması durumunda gelir belgesine gerek duyulmuyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşına göre kredi imkânı tanınıyor. Başka bankadan emekli maaşı alan kişiler, emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde kredi kullanabilecek. Maaş taşıyarak ilk maaş alımından sonra banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişinin çalışması halinde, sigortalı olarak çalıştığı iş yerinden 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekir. Bankaya kimlik ile gidildiğinde sorgulama mutlaka yapılır.

Halkbank’tan Online Kredi İmkânı

Halkbank üzerinden online olarak kredi başvurusu yaparak 125 bin lira tutarında kredi kullanabilirsiniz. Banka üzerinden maaş alan müşteriler online olarak kredi başvurusu yapabilir. Düşük limitli kredilerde internet üzerinden başvuru yapılabilir. Başvuru yapıldığında 36 ay vadeli kredi onayı alabilirsiniz. Daha yüksek limitli kredi imkânı ne yazık ki bulunmuyor. Kredi onayı alan kişiler online olarak banka şubesine gitmeden krediyi kullanabilir. Şayet 50 bin lira tutarlı kredi almak istiyorsanız banka şubelerine gitmeniz gerekir. Her iki bankadan da kredi kullanabilmek için bankaların belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun olmanız gerekir.