Bankalar son zamanlarda kredileri, daha zor şartlarda kullandırıyor. Bankaların faiz oranları aylık %5’in üzerine çıkıyor. Aynı zamanda kredi tutarları da düşük seviyelerde kalıyor. Bu nedenle tüketiciler, ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamıyor. Böylesine sıkıntılı bir dönemde GSM operatörleri de kredi vermeye başladı. Bankalara göre daha düşük faizle kredi veren GSM operatörleri sayesinde geri ödemeler, daha kolay hale geliyor.

Bankalar, krediler konusundaki tavrının nedeni Merkez Bankasının politika faizini artırmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle bankalar, sıkılaştırıcı tedbirler uygulamaya başlıyor. Bankaların kredi faizleri yüksek olduğu için ihtiyaçları karşılamak zorlaşıyor. GSM operatörleri, yüzde ikinin altında kalan faiz oranları ile kredi veriyor.

VODAFONE, CEP TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERDİ

GSM operatörleri, faturalı hat kullanan müşterilerinin telefonuna mesaj gönderdi. Bu kapsamda ilk hamle Vodafone’dan geldi. Vodafone, müşterilerine mesaj atarak kredi fırsatlarını duyurdu. Vodafone, attığı mesajda faiz oranını 1,89 olarak duyurdu.

Banka, 3 ay ertelemeli olarak kredi vereceğini bildirdi. Kredi tutarını 70 bin TL olarak duyurdu. Vaodafone kampanyayı, Türkiye Ekonomi Bankası ile iş birliği yaparak düzenliyor.

TURKCELL, FIBABANKA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Turkcell, kredi kampanyasında Fibabanka ile iş birliği yapıyor. Banka, 3,79 faiz oranıyla kredi veriyor. Kredi, Paycell uygulamasından veriliyor. Kredi tutarı, en fazla 50 bin TL olarak belirleniyor.

Turk Telekom, henüz bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemedi. GSM operatörlerinin kredi vermesinin en önemli nedeni bankaların artan faiz oranları olarak biliniyor. Merkez Bankası tarafından 22 Haziran tarihinde alınan kararla politika faiz oranı %8,5’tan %15’e çıkarıldı. 20 Temmuz tarihinde faiz daha da yükseltildi. %15 olan oran %17,5’a çıkarıldı.

Yeni faiz oranının belirlenmesinden sonra bankaların uyguladığı faiz oranları da yükseldi. Bu nedenle vatandaşlar istedikleri tutarda kredi kullanma noktasında zorlanıyor. GSM operatörleri tarafından düzenlenen kampanyaların ne denli ilgi göreceği merak ediliyor.