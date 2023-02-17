Son dakika: Bankamatik kartınıza ödemeler yükseltildi: 90.000 TL ödenecek

90000 TL kadar nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz yeni kredi kampanyası açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde, bankamatik kartı hesabınız üzerinden 90000 TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 24 ay vadeli kredi verilecektir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda internet uygulamasını kullanabilirler ve yüksek limitli kredileri kendi hesaplarına yatırabilirler. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda kredi kullanmak istiyorsanız, Garanti Bankası şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden gelir belgesiz kredi alabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlarında kampanyalara katılarak, kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 90000 TL 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşları kredi ödemeleri hızlı bir şekilde veriliyor, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi ödemesi alabiliyor.

Son zamanlarda en çok tercih edilen bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada şubat ayı sonuna kadar 90000 TL kadar kendi bankasında bankamatik kartı olan tüm vatandaşlara yirmidört ay vadeli ödeme vereceğini açıkladı.

Başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, mobil uygulamalar üzerinden yapacağınız tüm işlemleri aynı zamanda oturduğunuz yerden cep telefonunuz ile birlikte mesaj atarak da yapabiliyorsunuz.

Sms ile kredi başvurunuzu eğer yapı Kredi Bankası üzerinden yapmak istiyorsanız, 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı göndermeniz yeterli olacaktır. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi, ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını tercih edebilirsiniz.