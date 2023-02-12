Gece duyurusu yapıldı: Bankalardan 200.000 TL'ye kadar borçlarınızı kapatmak için destek kredisi başladı...

Kamu bankaları özel bankaları tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara diledikleri zaman ödemelerini alabilecekleri kredi kampanyaları başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası tarafından yapılan bu ödemelerde, diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için başvurunuzu gerçekleştirebilir. 200000 TL'ye kadar olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredileri ödemelerinde başvuru şartlarına uygun olarak 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturarak işlem yapabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılır?

200000 TL borç kapatma kredisi kullanmak için başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, hangi bankadan işlem yapacaksanız o bankanın şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde gelir belgesiz olarak işlemler gerçekleştirilirken, kredi başvurularını 50000 TL üzerinde yapacak olan tüm vatandaşların kimlikleriyle birlikte gelir belgesine götürmesi zorunlu olmaktadır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden düşük faizlerle kredi kullanabilir, borç kapatma kredisi haricinde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.