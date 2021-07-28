Bankalardan Kredi Alacaklara Müjdeli Haber! Kredi Başvurusu Yapanlar 10.000 TL Alacaklar, Şartlar Belli Oldu

Başvuru yapanlar 10.000 TL kredi alacak. Duyuru yapıldı. Bankalardan kredi kullanmak isteyen kişilere müjdeli haber geldi. 10.000 TL'ye kadar kimlikle ve internet üzerinden kredi verilecek. Sizlerde eğer 10.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için bankalar sürekli güncel kredi kampanyaları yapıyor. Yeni yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte başvuru yapan kişilere, hafta sonu ve mesai saatleri dışında da olsa kredi onayı verilecektir. 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabileceğiniz, bankalardan banka şartlarına uygun olmanız durumunda onay alabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da bankalar tarafından sizlere söylenmektedir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız verdiğimiz bankalardan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi notu: 1100 ve üzerinde olan müşterilerin kredi başvuruları yapmaları durumunda kredi onayı alabilecekleri söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası 10 bin TL Kredi

Pandemi döneminde özellikle Ziraat Bankası müşterilerine kredi vermeye devam etmektedir. Sizler de kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden hem düşük faizli hemde devlet destekli olarak ihtiyaç kredileri kullanabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan on bin TL ile kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi değerlendirilmesi, kısa bir süre içerisinde yapılacak ve sizlere mesaj olarak bildirilecektir. Kredi başvurusu yapan kişiler kredi onayı almaları ile birlikte bu kredileri Ziraat Bankası şubelerinden kullanabilirler. Bu bankada hesabınız varsa, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını da kullanarak kredi kullanabiliyorsunuz.

Garanti Bankası 10 bin TL Kredi

Garanti Bankası üzerinden 10.000 TL kredi başvurusu en yakın banka şubesi üzerinden yapılmaktadır. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradan, kimliğinizi verip, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere hemen kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi aynı gün içerisinde Garanti Bankası şubelerinden kullanabileceksiniz. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler için ise 10000 TL kredi, internet bankacılığı veya internet sitesi üzerinden yapılan başvurular ile birlikte verilmektedir. Garanti Bankası üzerinden kullanacağınız kredilerde 36 ay vade ve ilk taksit ertelemesinde de 3 ay yapma imkanınız bulunmaktadır.

TEB 10 bin TL Kredi

Kredi başvurusu yapacağınız bankalardan birisi de TEB bankası olmaktadır. Sizlerde bu banka üzerinden 10 bin TL kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen bankadan kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için www.teb.com.tr adresine girerek, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvurusu onaylanan kişiler, banka şubelerine giderek bu krediyi kullanabilirler. Ayrıca banka müşterilerine SMS ile de kredi başvurusu yapma imkanı tanımaktadır. 10 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer SMS atmak istiyorsa TC kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabilir. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi onayı alacaklardır.