Bakan Mehmet Şimşek'in konut kredileri ile ilgili sıkılaşma mesajlarına verdiği canlı yayın sonrası uzman ekonomistlerden konu ile ilgili yorumlar gelmeye başladı. Konut piyasasında yeni bir döneme giriş yapılıyor.

Banka kredi kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Kredi sıkılaştırma uygulamaları kapsamında Bakan Mehmet Şimşek'in canlı yayın sırasında vurguladığı “enflasyonla mücadele için” sözleri sosyal medyada yankı buldu. Konut piyasası başta olmak üzere otomotiv sektöründe de kredi kullanımı sıkılaştırma politikası kapsamında daha da daraltılacak. Faiz oranları değişiyor. Kredi'ye ulaşabilmek zorlaşacak.

İKİNCİ KONUT ALIMI SINIRLANDI!

Konut kredisinde sıkılaşmanın başlatılacağı ifade edildi. İlk adım BDDK'dan geldi. 24 Ağustos tarihinde BDDK yayınladığı karar gereğince ikinci konut alımına kredi değer oranını %75'e kadar daralttı.

Konut kredisi alımında kamu bankaları ile özel bankalar arasında belirli bir makas farkı bulunuyordu. Kamu bankalarının teklifleri daha cazip olabiliyordu.

Yeni dönemde sıkılaşma politikası adı altında kamu bankaları ile özel bankalar arasındaki avantajlı pozisyon tamamen değişti. Konu ile ilgili TSKB Gayrimenkul Derneği Başkanı Makbule Yönel Maya şu ifadeleri kullandı:

KAMU BANKALARINDA FAİZ ORANLARI ARTTI!

“Yılın başında özel bankalar aylık %2 seviyesinde faizle başlamıştı. Artık 2-3 arasını konuşuyoruz. Kamu özel farkını konuşamıyor olacağız. Bakan Bey'in açıklamasını destekler nitelikte kamu bankalarında da faiz oranı artırıldı ifadesini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK’İN CANLI YAYIN AÇIKLAMASI!

Sosyal medyada yankı uyandıran ve ekonomistlerin özellikle üzerinde durduğu bu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayın sırasında şu ifadeleri kullandı:

“%140 büyüyen kredi ile enflasyonla mücadele olamaz. 1. konutta kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacağız. Ancak ikinci ve sonraki konutları için kredi desteği verilmeyecektir.”