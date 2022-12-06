Bankalardan kelepir gayrimenkuller! 45.000 TL'ye tarla, 150.000 TL'ye konut, 250.000 TL'ye müstakil ev!

45.000 TL'ye tarla, 150.000 TL'ye konut, 250.000 TL'ye müstakil ev! Bankalardan kelepir gayrimenkuller! Günümüz şartları dolayısıyla insanların ev alması oldukça zorlaşmıştır. Hayat pahalılığı konutlara da yansımış ve gayrimenkul fiyatlarında zirveler görülmüştür. Bu nedenle pek çok insan ev satın alma hayallerine veda etmesi gerektiğini düşündü. Ancak konuyla ilgili bazı iyileştirmelerin olduğu söylemek mümkündür. İsteyen kişilere ciddi fırsatların sunulduğu görülecektir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sundukları hacizli evlerin satışı çok sayıda kişi için çok büyük bir fırsat olarak tanınıyor.

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İnsanların hayatlarında bazı şeylere ihtiyaçları vardır. Barınma da bunların başında gelir. İhtiyacın ve talebin karşılanması noktasında devlete büyük iş düşmektedir. İnsanlar ucuza ev veya tarla söz konusu olduğunda şüpheli olabilirler. Ancak bankaların yaptığı işlem resmi olup müşterilerine sunulan bir teminat olduğunu söylemek mümkündür. Yani istenirse bu şekilde 250 bin TL gibi bir tutara müstakil ev sahibi bile olabilir.

Banka alıcılar için çeşitli alternatifler de sunmaktadır. Evin durumu ve diğer özellikleri fiyata etki eden unsurlar arasında yer alıyor. Kiradan kurtularak kendine ait bir evi olsun isteyenler için bankaların bu kampanyası bir fırsat niteliğindedir. Ekonomik koşullar da vatandaşları bankaların sattığı gayrimenkullere yöneltiyor.

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