Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Aralık ayı promosyon ücretleri güncellendi! Dostlar alışverişte görsün dedirtti

Dostlar alışverişte görsün dedirtti. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Aralık ayı promosyon ücretleri güncellendi! Son zamanlarda ekonomik durumun da kötü olması nedeniyle daha da öne çıktı. Tutarlarda yaşanan güncellemeler adeta gündemi sarstı. Yeni miktarlar pek çok emekliyi memnun edecek gibi görünüyor.

Bağkur ve SSK emeklileri istediği bankayla iletişime geçerek bu fırsattan faydalanabilir. Emekliler promosyon konusunda devlet bankalarının yanında özel bankalarla da iletişime geçerek bu bankaların sundukları fırsatları inceleme başladılar.

Resmi olarak açıklanan güncel tutarlar emeklilere 5000 TL’ye kadar ödeme yapacak. Konuyla ilgili protokollerin kasım ayının ilk günü güncelleneceği ifade edilmişti. Buna göre on dokuz bankanın imza atması bekleniyordu. İmzalanan protokolden sonra belli oranlar netleşti. Oranların pek çok emeklinin yüzünü güldüreceği tahmin ediliyor.

Emekli Promosyonları Ne Kadar Oldu

Oranlar belirlenirken kişinin emekli maaşının miktarı göz önüne alınıyor. Buna göre emekli maaşı 3500’den daha az olanlar için promosyon tutarı 3000 TL olacak. Aylığı 3500 ile 7500 TL arasında olanlar 3500 TL alacak. Emekli maaşı 7500 ile 10000 TL aralığında bulunanlar ise 4500 gibi bir tutar alabilecek. Kişinin maaşlı 10000 TL’nin üzerindeyse 5000 TL promosyon alması mümkün olacak.

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