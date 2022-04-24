Akbank'tan Ev Hanımlarına Ramazan Bayramı İçin 7500 TL Tutarında Faizsiz İhtiyaç Kredisi! Ev hanımlarının ihtiyaç kredisi kullanmayı istemeleri durumunda Akbank tarafından kendilerine sunulan faizsiz ve masrafsız kredi avantajı devam ediyor. Akbank 7500 TL limit ile sıfır faiz oranı şeklinde 12 aylık vade seçeneği şeklinde 7500 TL tutarında faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisini sunuyor.

Ev hanımları ihtiyaç kredisi kullanmak istemeleri durumunda Akbank tarafından kendilerine 12 aylık vade seçeneği şeklinde 0 faiz oranı ile gidip 7500 TL tutarında faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisini ödüyor.

Akbank'tan 0 faiz oranı ile 7 gün 500 TL krediniz hazır

Ramazan bayramına sadece bir hafta gibi kısa bir süre kala ev hanımlarının bayram alışverişi yapmaları açısından kendilerine yardımcı olması için Akbank tarafından faizsiz ve masrafsız 7500 TL tutarında İhtiyaç kredisinde kullanmaları işlerime çok yarayacak. Bu nedenle Akbank tarafından 5000 TL'lik ihtiyaç kredisi tutarı bu sene 7.500 TL'ye çıkarılarak 0 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunuluyor. Bu durumda ev hanımlarının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çekecekleri kredi tutarının geri ödeme işlemlerini yaparken zorlanmamaları hedefleniyor.

Ev hanımlarının yanında her zaman Akbank var

Ev hanımları, ev alışverişlerini yaparken ya da evleri için herhangi bir değişiklik düşünürken ihtiyaç duydukları parasal destek her zaman Akbank'tan gelmekten olsa bu nedenle Ramazan bayramına sadece birkaç gün kala bayram alışverişini yapılması için ihtiyaç duydukları finansal destek yine Akbank tarafından kendilerine sağlanmakta nokta 36 aylık vade seçeneği şeklinde sıfır faiz oranı ile 7500 TL tutarında ihtiyaç kredisinin ev hanımlarına sunulması ile beraber parasal problemler tamamen sona erecek.