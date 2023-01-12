Bankalardan emekliye bayram ettirecek ilk müjde geldi! Başvuru adımını tamamlayana binlerce TL ödeme yapılacak

Başvuru adımı tamamlayana binlerce TL ödeme yapılacak. Bankalardan emekliye bayram ettirecek ilk müjde geldi! Vakıfbank iyi oranlar sunan bankalar arasında. Bu bankaların karşılayacağı promosyon maliyetleri de aşağıda listelenmiştir.

Biliyoruz ki 2022'de emeklilikte promosyon konusunda kamu ve özel bankalar rakip oldu. Emekli promosyon ücretlerine de enflasyon oranında zam yapıldı. Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapıldı. Haliyle bu artışın ardından dikkatler bankaların katlanacağı reklam maliyetlerine çevrildi. Gelin bu bankaları ve promosyon oranlarını inceleyelim.

İş Bankası

İş Bankası’nda SGK ile Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi almalarına olanak tanıyan anlaşmaları bulunmaktadır.

Garanti Bankası

Garanti BBVA'da:

· Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emekliler 3.600 TL,

· 3.500-7.500 TL arasında olan emekliler 4.200 TL,

· 7.500-10.000 TL arasında olan emekliler 5.400 TL,

· 10.000 TL'nin üzerinde olan emekliler ise 6.000 TL'ye hak kazanır.

Teşvik, 1 Ocak - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında üç yıllık bir süre için gelir veya emekli maaşını Garanti BBVA'dan almayı kabul eden emekli müşterilere sunulmaktadır.

Vakıfbank

Vakıfbank’ta emekli bonusu şu şekildedir:

3.500 TL'ye kadar ödeyenlere üç yıl için toplam 3.000 TL (3 bin 500 TL hariç)

3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) aralığına düşenlere üç yıl için toplam 3.500 TL.

7.500 ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) üç yılda toplam 4.500 TL kazananlar için.

En az 10.000 TL alan kişiler için üç yıl boyunca toplam 5.000 TL emeklilik promosyonu kazanacaklardır.

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