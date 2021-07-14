Bankalardan Dev Kampanya Başladı, İhtiyacınız Olması Yeterli, 90 Gün Ertelemeli Nakit Desteği Verilecek, Düşük Faizlerle

Son dakika olarak yeni bir kampanya duyuruldu. Kampanya duyurusu sonrasında, müşterilere hemen sonuç verileceği ve 3 ay ertelemeli yüksek limitli kredi kullanılacağı söylendi. İhtiyaç kredisi olarak işlem yapacak kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredilerini hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Özellikle son zamanlarda bankaların yaptıkları kampanyalarda en çok tercih edilen kredi ertelemeli kredilerdir. Ertelemeli kredilerde bankalar kendilerine ve müşterilerine özel kredi kampanyaları yapmaktadır. Sizlerde bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız bankaların politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. 3 ay ertelemeli kredilerde bu sebeple banka şartlarına uygun olan kişilere verilmektedir. İşte sizlere başvuru yapacağınız bankalar ve şartları hakkında bilgiler..

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

ING 3 Ay ertelemeli olarak kredi veren bankaların başında gelmektedir. Kredi notu yüksek olan ve banka şartlarına uygun olan kişilere 30.000 TL’ye kadar aynı gün ihtiyaç kredisi vermektedir. Verdikleri kredilerde 36 ay vade yapan bu banka ilk taksit için kişilerden 3 ay sonra ödemeye başlamasını sağlayabilmektedir. ING üzerinden kredi başvurusunu internet üzerinden veya banka şubelerinden yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL’ye kadar aldığınız tüm ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli olarak kredi alma şansınız vardır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı 5030’a göndermeniz yeterlidir. Kredi başvurunuz sonunda banka size kolay bir şekilde sonucu mesaj olarak gösterecektir. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak bankalardan kullanabilirler. Bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak kullandığınızda faiz oranlarında değişiklik olacaktır.

Denizbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

Denizbank’ta kullandırdığı ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunan bir bankadır. Kredi başvurusu için KREDİM boşluk TC KİMLİK yazın ve 3280’e gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu onay alanlar kimlikleri ile birlikte en yakın Denizbank şubesinden kredilerini kullanabilirler. Denizbank 55.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vermektedir. Dilerseniz bu kredilerin başvurusunu web sitesi veya banka şubelerinden de yapabilirsiniz.

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

Vakıfbank’ta banka politikalarına uygun olan müşterilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca bu bankadan kredi alacak olan kişiler eğer çiftçi ise 6 ay vadeli olarak da kredi kullanımı yapılabilir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankadan maaş alıyorlarsa daha uygun kredi kampanyalarından faydalanmaktadırlar. Kredi başvuruları için banka şubelerine gidebilir veya Vakıfbank ATM’sinden ön başvuru yapabilirsiniz. Konut kredisi ve taşıt kredisi içinde banka 3 ay ertelemeli olarak kredi vermektedir. Vakıfbank diğer bankalara nazaran daha uygun faizlerle işlem yapmaktadır.

Garanti BBVA 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

Garanti BBVA 3 ay ertelemeli kredi kampanyasında kişilerin en az 3 aylık sigortası olması durumunda 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya internet bankacılığı üzerinden krediyi kullanabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra onay alırsanız aynı gün içinde kredinizi kullanabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden ayrıca banka şartlarına uygun olan kişiler konut kredisi ve taşıt kredisi başvurusu da yaparak 3 ay ertelemeli kredi seçeneklerinden destek alabilirler.

Ziraat Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yaparak 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Özellikle emekli olan vatandaşlarımız emekli maaşlarını bu bankadan aldıklarında kredi notu düşük olsa da kredi çekme şansları vardır. Sizde bu şekilde kredi başvurusu yapabilir ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerinden kredi başvurusu yapılmaktadır. Bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz yeterlidir.