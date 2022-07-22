Bankalardan Başvuru Yapan Onay Alamayanlara Müjde! 2 Bankadan Yapılan Açıklamada Kredi Onayı Almak Basitleşti...

Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, eğer bankalara giderek kredi başvurusunda bulunup onay alamadıysa iki banka tarafından yeni bir kampanya yapılarak kredi puanı düşük olan kişileri onay verileceği duyuruldu. Ptt ve Aktif Bank tarafından başlatılan bu kampanyanın haricinde Garanti Bankası da işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için acil ihtiyaç kredisi kampanyası duyurdu.

Ptt ve aktif banka haricinde kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden de bu işlemlerini yapabilmektedirler. 18 yaşından büyük olmanız durumunda ve ihtiyaç kredisi kullanmak istemeniz durumunda bu bankalardan başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Ptt ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularını isterlerse telefonları üzerinden isterlerse banka şubelerine giderek yapabilmektedir. Ptt ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için banka 5 dakika içerisinde sonuç vermekte.

Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de mesaj ile gönderir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi imkanı sunmaktadır. Garanti Bankası üzerinden de kimliğinizle birlikte en yakın banka şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.