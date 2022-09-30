Bankalardaki Skorunuza Göre 2 Özel Banka Kampanya Yaptı! 23.000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı

Bankalardan 23 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler kendi kredi notuna göre onay alabilmektedir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler hem kredi onayı için hem de kullanacakları faiz oranları için bankaların belirlediği limitlere göre işlem yapmaktadırlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli Fibabanka ve ING Banka üzerinden kredi kullanabilir. Sizlere bu iki bankanın yaptığı kredi başvurusu aşamaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

ING Bank kredi notuna göre 23 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 23 bin TL kredi kullanmak istiyorlarsa kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan müşteriler bu bankadan kredi alamaz.

ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 23 bin TL'ye kadar kredi aldıkları zaman kendi kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanırlar.

ING Bank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine sadece kimliğinizle birlikte gidebilirsiniz. Banka şubelerinde bireysel müşteri temsilcisi veya gişe personeli üzerinden kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu için bankaya gidecek zamanınız yoksa bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

ING Bank mobil uygulamasını kullanan müşteriler ise banka müşterisi olmalarından dolayı onaylanan kredilerini anında hesaplarına atabilir. Burada kredi başvurusu yaptıktan sonra hangi faiz oranları ile işlem yapacağınız da görebiliyorsunuz.

Fibabanka Kredi notuna göre 23 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Fibabanka üzerinden kredi notuna göre 23 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler notuna göre ayrıca faiz oranından yararlanırlar. Faiz oranları genellikle kredi notu yüksek olan kişilere daha cazip oranlarda verilmektedir.

Fibabanka kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS ile işlem yapabilirsiniz TC kimlik numaranızı 34 22 numarasına mesaj göndererek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. 3422 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verecek. Onaylanan kredinizi de en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz. Eğer SMS atamadıysanız Fibabanka resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecektir. Onaylanan kredileriniz ise hızlı bir şekilde hesabınıza yatar.

Fibabanka resmi internet sitesine girdiğiniz zaman 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli faiz oranlarını da görebilirsiniz. Müşteri hizmetlerini arayarak veya bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.