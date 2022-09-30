Akbank Bankamatik Kartı Olanlar Müjde! Banka Sizlere Özel 83000 TL Gelir Belgesiz Ödeme Gerçekleştirecek...

Akbank üzerinden, bankamatik kartı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz ödeme alabilmeleri için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini hemen aynı gün içinde alabilmektedir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında, bankamatik kartı kullanan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan işlemler ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Akbank KREDİ başvurusu

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Akbank'ın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırır, hatta aynı gün içinde ne kadar onay aldığınızı görerek işlem yapacaksınız. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen cep telefonları üzerinden, atacakları mesajlar ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara aynı gün içinde kredi hizmeti sunmaktadır. Akbank üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde işlem yapmak istiyorlarsa, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi puanınıza göre, ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

Emekliler de Kredi alacak