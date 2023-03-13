Bankalardaki Borçlarını Kapatmak İçin Transfer Kredisi Başladı, 100.000 TL Borcu Olanlar İçin Fırsat

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisini aynı anda kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 banka tarafından duyuru paylaşıldı. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verecek olan bankalar yayınlandı.

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda Kredi ödemelerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız 24 ay vadeli bu Kredi kampanyalarına katılarak dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabilecek ve dilediğiniz zaman işlemlerinizi gerçekleştirerek ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli kredi alabileceksiniz.

100.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak olan tüm vatandaşlar için başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler banka hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilirken banka müşterisi olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların borç kapatma kredilerinden faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecekleri bir kampanya hazırlandı ve internet sitesi üzerinden nakit kredi başvurusunu gerçekleştirerek 100.000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olarak 100.000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilecek ve belirtilen şartlara uygun olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verilecektir.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi almak istiyorsanız sadece 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların şubelere giderken kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemeleri verilmektedir.