Meclis onayından geçti, 15 Mart'tan sonra ödemeler yapılacak, Emekliye müjdeli haber geldi, Ek ödeme olacak

Meclis olayından geçen ve emekli maaşı hesapları üzerinden yapılacak olan ödemeler ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden destek ödemeleri verileceği açıklandı.

Emekli olup nakit ödemeler almak isteyen herkes başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kamu bankaları üzerinden yapılan bu kampanyalara katılarak devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak şartı ile birlikte, emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda onay olarak 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalardan emekli maaşınızı alıyorsanız devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak için 15 Mart ve ay sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirerek hemen sizler de 100.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Emekliye 100.000 TL Nakit Kredi Olacak!

100.000 TL nakit kredi alacak olan tüm emekliler için yapılan Bu işlemlerde ihtiyaç kredisi ödemeleri belirtilen şartlara uygun olan tüm emekleri verilirken maaş müşterisi olmayan kişilerin maaş taşıma işlemleri yapıldıktan sonra başvuruları alınacak ve bu şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilecektir. 100.000 TL nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu bankalardan almış oldukları kredileri kendi hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

3 Kamu Bankası Verecek!

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden devlet destekli kampanyaya katılmak için başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız bu bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve 15 Mart sonrasında yapılan tüm başvurularda en düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi alabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden banka şubeleri üzerinden yapılan başvurular ile birlikte aynı zamanda Banka hesabı olup internet bankacılığı kullanan vatandaşlar daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmışlar ise bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden de kredi alabilmektedirler.

Son dakika... Hem borç kapatma kredisi alacaksınız!

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi olarak 100.000 TL kredi onayı alan kişilerin diğer bankalarda kredi kartı ve kredi borçları olmuş olması durumunda işlemleri gerçekleştirerek 24 ay vadeli hem ihtiyaç kredisi hem de bu kredinin içerisinde diğer bankalardaki borçlarını kapatan transfer kredisi de kullanabilmektedir. 3 kamu Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli olan vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorlarsa bankaların Kendi internet sitelerine girerek buradan işlem yapabilirler.