Bankalarda Taşıt Kredisi Faiz Depremi! Faizler Düştü Araba Almak İçin Son Şans

Taşıt satışında yapılan yasal düzenlemeler sayesinde araç fiyatları son zamanlarda düşmeye başladı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için inanılmaz bir fırsat doğdu. Birikimi olan vatandaşlar direkt araç satın alırken, maddi olarak desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar da bankaların taşıt kredilerine yöneldi. En düşük faizli ve en avantajlı taşıt kredisi veren bankalar araştırılmaya başladı.

Çoğu banka hem ihtiyaç kredisi hem konut kredisi hem de taşıt kredisi faizlerinde arttırım yapmıştı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar zaten oldukça yüksek maliyetlerle karşılaşıyorken bir de bankaların faiz yükseltmesi onları daha da zorlamaya başladı. Vatandaşlar bir umut faizsiz taşıt kredisi veren bankalar olup olmadığını merak ediyor. Ancak ne yazık ki faizsiz taşıt kredisi veren bankalar mevcut değil. Fakat çoğu banka, araç piyasasında yaşanan hareketliliği fark ettiği için faiz indirimi yapma kararı aldı.

GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022 KASIM

Kendi aracına kavuşmak isteyen vatandaşlar, araç ücretlerinin tamamını karşılayamayacağı için bankalardan nakdi destek almaya karar verdi. Kendileri için en uygun kredi faiz oranını ve ödeme seçeneklerini sunan bankaları araştırmaya başladı. Biz de sizler için faiz indirimi yapan devlet, özel, katılım bankaların Kasım 2022 itibari ile taşıt kredisi faizlerini inceledik.

BANKALARIN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022 GÜNCEL

Vatandaşlara sunulan faiz oranları, alacağı aracın sıfır veya ikinci el olmasına göre değişiklik gösterebiliyor. Örnek olması açısından 50 bin liralık bir sıfır taşıt kredisinin 48 ay vade ile kullanılması halinde bankaların sunduğu faiz oranlarına haberimizde yer verdik.

-Ziraat Bankası’nın Kasım 2022 tarihi itibari ile sunduğu taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.59

-Vakıfbank’ın Kasım 2022 tarihinde vatandaşlara hazırladığı taşıt kredisinin faiz oranı yüzde 1.59

-Halkbank'ın Kasım 2022 tarihini itibari ile araç alacak vatandaşlara sunulan taşıt kredisinin faiz oranı yüzde 1.63

-Ziraat Katılım Bankası’nın Kasım 2022 tarihinde sunduğu taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.95

-İş Bankası'nın Kasım 2022 tarihi için sunduğu taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,05

-İNG Bank’ın Kasım 2022’de geçerli olan taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,14

-ICBC Bank'ın Kasım 2022 tarihinde taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,39

-Yapı Kredi’nin Kasım 2022 tarihinde kullanılacak olan taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,49

-Garanti Bankası’nın Kasım 2022 içinde kullanılan taşıtlara sunacağı faiz oranı yüzde 2,64

-QNB Finansbank’ın Kasım 2022 tarihinde sunduğu taşıt kredisi faiz oranı yüzde 2,97

ARAÇ ALIRKEN NE KADAR TAŞIT KREDİSİ KULLANILABİLİR?

Kredi kullanarak araç sahibi olacak vatandaşların çoğu ne kadar taşıt kredisi kullanabileceklerini merak ediyor. Bu miktar tabii ki müşteriden müşteriye ve bankadan bankaya değişiklik göstermektedir ancak vatandaşlar satın alacakları araçların ekspertiz değerine göre taşıt kredisi kullanabilecekler. Bankalar tarafından belirlenen alt sınır 120 bin liradır. Satın alınacak araç bu rakamın altında bir fiyata sahipse yüzde yetmiş oranında taşıt kredisi kullanmak mümkün olacak. 120 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için de bankalar genellikle yüzde 50 oranında taşıt kredisi sağlıyor.