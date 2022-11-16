Uzmanlardan Dikkat Çeken Açıklama! Altın Yükselmeye Devam Ediyor!

Son günlerde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatları son bir yılının rekorunu kırıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının artmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizin etkileri ülkemizde de hissediliyor. Bu bağlamda yaşanan hareketlilikten vatandaşlar doğrudan ya da dolaylı olarak etkileniyor. Yüksek enflasyon ile mücadele bugün gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin de en büyük problemi olarak yerini alıyor. Bu bağlamda son zamanlarda gram altın fiyatlarındaki artış yakından takip ediliyor. Yatırımcı altın yükselişinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Uzmanlardan Dikkat Çeken Açıklama!

Uluslararası sistemde ülkeler birbirilerine entegre bir yapı içerisinde işlemektedir. Bu bağlamda uyguladıkları politikalar da uluslararası teorileri oluşturmaktadır. Mesela AB gibi uluslararası bir kuruluşun meydana gelmesi idealist teorinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Ardından yaşanan gelişmeler ile bu teoriler şekil değiştirerek günümüz küreselleşme ve kapitalizm ile beraber karşılıklı bağımlılık teorisinin varlığından bahsedebiliriz.

Bilhassa uluslararası ortamda realist bakış açısının da hakim olduğunu vurgulayabiliriz. Güç, akıl ve çıkarın ön planda olduğunu ve bunun da çok doğal karşılandığını da ifade edebiliriz. Çünkü her ülke kendi milletinin ve uluslunun çıkarlarını en önemlisi de ülkesinin sınırlarını korumayı amaçlamaktadır. Ancak şunu da söylemek de fayda var ki ülkeler evet çıkarı ön planda tutuyor ancak bugün bir ülke ithalat oranlarında bir başka ülkeye bağımlıyken diğer ülke de ihracatta karşı ülkeye bağımlı oluyor. Dolayısı ile karşılıklı bağımlılığın olduğu bu durumda tam anlamıyla bağımsız ve tarafsız davranmak oldukça zor oluyor. Örnek verecek olursak Rusya’ nın Ukrayna’ya saldırması ile Avrupa ülkelerinde ekonomik krizin yanında enerji krizi de yaşandı. Çünkü Avrupa’nın Rusya’ ya ekonomik yaptırım uygulaması ile Rsuya’ da Avrupa’ da enerji kesintisine gitti. Burada Rusya uluslararası alanda güvenli tedarikçi olma yönündeki pozisyonuna zarar verdi. Bu da ülkeleri Rusya’ dan bir şey aldıkları zaman bir değil iki sefer düşünmeye sevk ediyor.

Yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda aslında ne ülkelerin ne de kuruluşların uluslararası alanda ve sistemde tam anlamı ile bağımsız ve tarafsız davranmasının zor olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile globalleşen dünyada karşılıklı bağımlılık teorisinin etkin olduğunu ifade edebiliriz.

Altın Yükselmeye Devam Ediyor!

Küresel piyasalarda yaşanan yüksek enflasyon ile mücadele ve var olan sistemden biraz bahsettik. Bu bağlamda yaşanan gelişmeler ışığında piyasalarda hareketliliklerin yaşandığını ifade edebiliriz. Geçtiğimiz ay ABD enflasyon ile mücadele kapsamında FED faiz politikalarını 75 baz puan arttırmıştı. Bu kapsamda piyasalarda hareketliliklerin yaşandığını vurgulayabiliriz. Dolayısı ile yatırımcılar ABD fed faiz kararını yakından takip etmeye devam ediyor. Öte taraftan geçtiğimiz gün Polonya’ nın Ukrayna sınırında bulunan bir köye bilinmeyen füzelerin düştüğü iddiaları ile riskin arttığını vurgulayabiliriz. Dolayısı ile füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği ihtimali yönündeki haberler ile gram altın fiyatlarının sakin bir seyir izlediği belirtildi. Bu da bize jeopolitik risklerin gram altın fiyatlarına etki etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Yaşanan gelişmeler kapsamında altın onsu temmuz 2020 tarihinden itibaren en iyi performans gösterdi. Geçen hafta 1 631 dolar seviyesinden başlayan ons altın, bir haftada 1 789 dolara kadar çıkarak rekoru tazeledi. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının yavaşladığını belirtmesinden sonra altın fiyatlarında ciddi artış gerçekleşti

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik ile ilgili olarak Stratejist Cüneyt Paksoy, “Uzun süre agresif şahin Fed etkisiyle baskılanan ons altın, son dönemde Fed'in politika değişimi algısının piyasalarda önem kazanması ve piyasanın aynı 2008-2014 benzeri kötü veri-iyi piyasa moduna geçmesi, yani resesyon beklentileri sebebiyle ve ekonomik aktivitenin daralma riski sebebiyle Fed'in vites küçültüp sonra da en geç mart-mayıs gibi duracağı, hatta 2023 sonunda faiz indirimine gidebileceği beklentileri piyasalarda fiyatlandıkça ons altında da birikmiş enerjinin yukarı yönlü potansiyel gösterdiğini izliyoruz” ifadelerini kullandı.