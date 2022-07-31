Bankalarda son dakika duyuru geldi! Ziraat bankası, Vakıfbank, Akbank ve QNB Finansbank arka arkaya kampanyalarını

Bankalardan kredi kullanacak olan kişiler özellikle Ağustos ayında devam edecek yaz kredi kampanyalarını merak etmektedirler. Son zamanlarda her bankanın kendine özel olarak hazırladıkları kampanyalar ile birlikte nakit alabileceğiniz bir haber paylaşıldı. Düşük faizlerle kredi alacak kişiler için yapılan bu kampanyalarda bir çok banka paylaşım yaptı.

Verilen son kurban bayramı kredileri sonrasında bireysel tüketici kredisi almak isteyenlere bankalardan hızlı ve anında sonuç verilecek yeni kampanyalar başladı. Bankadan bankaya değişen faiz oranları da tüketici tarafından merak edilmektedir. Ziraat bankası, Vakıfbank, Akbank ve QNB Finansbank kredi kampanyaları ile sizlerde işlem yapabileceksiniz.

QNB finansbank kredi başvurusu ve faiz oranları nedir?

QNB finansbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler 2.41 faiz oranları ile bu bankadan Ağustos ayında kredi kullanabileceklerdir. Bankadan başvuru yapmak için SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atabilirler.

Ziraat bankası kredi başvurusu ve faiz oranları nedir?

Kamu bankası Ziraat bankası 1.89 faiz oranı ile temmuz ayında kredi veriyordu. Ağustos ayında ise bu bankadan kredi kullanacak olan kişiler 1.99 faizlerle kredi alabileceklerdir. Başvurunuzu bankadan alabilecek ve kredi başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamasından da kullanabileceksiniz.

Vakıfbank kredi başvurusu ve faiz oranları nedir?

Vakıfbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise bu bankadan 1.99 faizlerle kredi alabileceklerdir. Vakıfbank kredi kampanyasına katılarak işlemlerini yapacak olan kişilere banka 36 ay vadeye kadar 50 bin TL limit hazırladı. Nakit ihtiyacınız varsa vakifbank.com.tr adresinden giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu ve faiz oranları nedir?

Akbank yaptığı kredi kampanyasında da güncel faiz oranlarını güncelledi. 2.23 faiz oranı ile 36 ay vadeye kadar 50.000 Tl kredi veriyor. Başvuru SMS ile yapılıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız KREDİ TC Kimlik yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Ayrıca Akbank direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilecek ve daha düşük faiz oranlarından yararlanarak internet kredisi alabileceksiniz. Banka 3 ay ertelemeli olarak vermiş olduğu bu kredilerde bireysel olan vatandaşlar için kredi kampanyası hazırladı.