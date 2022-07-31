Duy Beni Ekim Kimdir, Gerçek İsmi Ne? Rabia Soytürk Kimdir, Kaç Yaşında?

Kısa süre içerisinde seyirci kitlesinin dikkatini çeken bir yapım olan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlamıştı. Gençlik dizisi olan Duy Beni liselerde yaşayan zorbalıkları konu ediniyor. Projede bazı oyuncular öne çıkmaya başladı ve o isimlerin kim olduğunu merak konusu oldu. Peki Duy Beni dizisi oyuncu kadrosunda kim var, Duy Beni dizisi oyuncuları kimdir, Duy Beni dizisi konusu nedir, ne zaman hangi kanalda yayınlanıyor?

Oyuncu kadrosunda Ege Kökenli, Berk Hakman, Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Helin Kandemir'in performans sergilediği dizinin yapımcılığı Süreç Film tarafından üstleniliyor. Yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra seyirci kitlesinin dikkatini çekmeyi başaran ve çok konuşulan yapılardan biri haline gelen Duy Beni dizisi konusu ile ilgi uyandırıyor.

Dizinin dikkat çeken oyuncusu ise Rabia Soytürk oldu ve oyuncunun kim olduğu merak edildi. Peki Duy Beni dizisi Rabia Soytürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Duy Beni Ekim gerçek ismi nedir, kaç yaşında? Genç oyuncu söz konusu projede sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla seyirci kitlesinin dikkatini çekti ve büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, hayat verdiği Ekim karakteri ile çok konuşuldu ve Perşembe akşamlarına damga vurdu.

Sosyal medya hesaplarında çok konuşulan genç oyuncu Twitter'da Rabia Soytürk etiketi ile kendisine hayran bıraktı ve dikkat çekti. Genç oyuncuya sosyal medya hesaplarında kendisi hakkında çok sayıda beğeni dolu mesaj geldi ve yapılan yorumlar dikkat çekti. Duy Beni dizisinde Caner Topçu tarafından hayat verilen Kanat ve Rabia Soytürk tarafından canlandırılan Ekim karakterlerinin her sahnesi dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Peki Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli, Duy Beni Kanat kimdir gerçek ismi nedir? dizinin öne çıkan genç oyuncuları başarıları ile isimlerinden söz ettiriyor.

Kanat ile Ekim aşkı için sosyal medya hesaplarında çok sayıda yorum yapılırken Duy Beni dizisi de 3. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Bununla birlikte merak ve heyecan içerisinde izlenmekte olan dizi ve iki karakter göz kamaştırıyor.

Rabia Soytürk Kimdir, Duy Beni Ekim Kimdir, Gerçek Adı Nedir?

2018 senesinde Çukurdakiler isimli dizide hayat verdiği Gülcan karakteri ile kariyer hayatına adım atan genç oyuncu Rabia Soytürk daha sonra pek çok başarılı projede rol almıştı. PhuTV için çekilen Şahsiyet dizisinde Cansu Dere ve Haluk Bilginer ile beraber rol alan genç oyuncu, dizide Süveyda karakterine hayat vermişti. Daha sonra Özgür Dünya adındaki sinema filminde rol almış ve ardından Gülperi’de Selen karakteri olarak izleyici kitesiyle buluşmuştu. Rabia Soytürk, Benim Adım Melek dizisinde Defne karakteriyle performans sergilemiş ve daha sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Karaca rolü ile sevenleri karşısına çıkmıştı.

Oldukça başarılı bir kariyer hayatına sahip olan Rabia Soytürk emin adımlarla şöhrete doğru ilerlemeye devam ediyor. Seyirci kitlesinden büyük övgüler alan Rabia Soytürk bugünlerde Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veriyor. TRT 1 dizisi olan Benim Adım Melek'te geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ünlü oyuncu, Duy Beni dizisi ile ününe ün kattı.