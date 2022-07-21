Bankalara Borcu Olanlar! Sıkıntılar Son Buluyor!  77 bin TL Borç Transferi Yapabilirsiniz

Borç Kapatma ve İhtiyaç Kredisinde rekor tutar. Kredi ödemelerinde sıkıntı yaşayan vatandaşlara müjde bankalardan geldi. Bunun yanı sıra 77 bin liraya kadar olan borçların kapatılabilmesi için düşük faiz oranları ile vatandaşlara kredi imkânı sağlanacak. Ayrıntılara öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz…

Kamu hizmeti sunan Ziraat Bankası, borcu bulunan vatandaşlara düzenli olarak kredi imkânı sunuyor. Böylece, kredi borcu ve kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar bu imkândan faydalanabilecek. Böylelikle tüm borçlar tek çatı altında toplanarak düzenli bir şekilde ödeme yapılabilecek. Kredi imkânı sunan Ziraat Bankası bu uygulamayı her yıl gerçekleştiriyor. Maksimum tutar 77 bin liraya kadar olan kredi imkânında üst tutar bulunmuyor.

77.000 TL Tutarlı Kredinin Ayrıntıları…

Nakit ihtiyacı ortaya çıkan vatandaşlar, mevcut olan kredi kartı borçlarını ya da farklı bankalara olan kredi borçlarından dolayı ödeme yapmaya gücü yetmeyen kişiler, bu borçlarını ödeyebilmek için ilgili krediye başvuru yapabilirler. Verilecek olan kredi miktarı maksimum 77 bin lira tutarında gerçekleşiyor. Kredi tutarına uygulanacak olan vade 24 ay olarak sınırlandırılmış olup kısa süreli borç olmasından dolayı düşük faiz oranları ile kredi kullanmak mümkün gözüküyor. Kredi imkânından kredi notu düşük olan vatandaşlar da faydalanabilecek.

Ziraat Bankası 77.000 TL Tutarlı Krediye Nasıl Başvurulabilir?

Banka tarafından uygulamaya koyulan kredi için başvuru yapmak için öncelikle banka üzerinde bir hesabın bulunması gerekir. Şayet hesap mevcut değil ise, hesap açılması gerekir. Kredi başvurusu için banka şubelerine gitmeye gerek bulunmuyor. İnternet şifresi ile uygulama üzerinde kampanyaya katılım sağlamak mümkün. 35 ay vadeli maksimim 50 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisi için mobil bankacılık, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı kullanılarak başvuru yapılabilir. Onay alınması durumunda tutar direkt olarak hesaba aktarılıyor. Maksimim 77 bin lira olan ihtiyaç kredisinde düşük faiz için 24 aylık vadeler geçerli oluyor. Bunun için şubeye gitmek gerekir. Farkla bankalara borcunuz var ise hesabınızın olması durumunda krediye başvuru yapabilirsiniz.