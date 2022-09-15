İş Bankası Emekli Maaşı Alanlara 8000 TL ve artı para olarak 10.000 TL ödeme yapacak! Maaşınızı taşımanız yeterli...

İş Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir haber geldi. İş bankası'nın bankamatik kartını kullanan emekli olan vatandaşlara 8.000 TL'ye kadar emekli promosyonu verilirken artı olarak da 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. İş Bankası üzerinden başlatılan Bu kampanyalarda sadece emekli olan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olması durumunda şartlara uygun olarak nakit kullanabilmektedirler.

İş Bankası milyonlarca emeklinin son zamanlarda tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Emekli maaşını kendi bankasını taşıyan vatandaşlar için 2.500 TL ve üzerinde maaş alan kişilere 8000 TL'ye kadar emekli promosyonu veren İş Bankası yapmış olduğu bu kampanyalarda şartlara uygun olarak aynı gün içinde ayrıca kredili mevduat hesabı olarak sizlere 10.000 TL artı para imkanı da sağlayacak.

Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek isterseniz şubeler üzerinden isterseniz müşteri hizmetleri numarası üzerinden isterseniz de İş bankası'nın İşCep uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İş bankası'na emekli maaşı taşıyan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda emeklilere verilecek olan 8.000 TL Maaş promosyonu haricinde banka ayrıca maksimum özellikli kredi kartı imkanı da sizlere sağlamaktadır. Emekliye özel olarak verilen ve aidatsız olarak kullandırılacak olan kredi kartını da almak isteyen vatandaşlar emekli maaşını taşıdıktan sonra başvuru yapmaları halinde bir hafta içerisinde adreslerine kredi kartı gönderilmektedir.

Emekli maaşını İş bankası'nda alan vatandaşlar SSK bağ-kur ve Emekli sandığı üzerinden almış oldukları maaş hesapları aracılığı ile birlikte 8.000 TL'ye kadar emekli promosyonu almak istiyorsa bu bankadan maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama sözü vermesi de isteniyor. İş bankası'na emekli maaşınızı taşıdıktan sonra 8.000 TL'ye kadar karşılıksız ve geri ödemesiz Olarak emekli promosyonu alabilecek ve bu parayı almak için herhangi bir fatura ödeme talimatı da vermeniz istenmeyecek. Size en yakın İş Bankası şubesine giderek Bu bankanın müşterisi olmak istediğinizi belirtirseniz 8000 TL'ye kadar karşılıksız olarak sizlere hızlı bir şekilde nakit ödemesi yapılmaktadır.